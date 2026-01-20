¿Buscas empleo? Abren vacantes para trabajar en el teleférico de Uruapan

El anuncio fue difundido a través de las redes sociales oficiales de la dependencia estatal, donde se detallan los perfiles requeridos y las condiciones para integrarse al equipo que dará operación a este nuevo medio de transporte en el estado.

De acuerdo con la información publicada, la convocatoria contempla vacantes para mandos, submandos y personal operativo. Entre los perfiles solicitados se encuentran técnicos en mecánica industrial, electricidad, mecatrónica o áreas afines, así como técnicos en turismo, con experiencia que va de uno a tres años, según el puesto.