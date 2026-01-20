¿Buscas empleo? Abren vacantes para trabajar en el teleférico de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) lanzó una convocatoria abierta para personas interesadas en trabajar en la operación del nuevo teleférico de Uruapan, uno de los proyectos de movilidad que el Gobierno de Michoacán tiene previsto poner en marcha en próximos meses.
El anuncio fue difundido a través de las redes sociales oficiales de la dependencia estatal, donde se detallan los perfiles requeridos y las condiciones para integrarse al equipo que dará operación a este nuevo medio de transporte en el estado.
De acuerdo con la información publicada, la convocatoria contempla vacantes para mandos, submandos y personal operativo. Entre los perfiles solicitados se encuentran técnicos en mecánica industrial, electricidad, mecatrónica o áreas afines, así como técnicos en turismo, con experiencia que va de uno a tres años, según el puesto.
Como parte del proceso, las personas seleccionadas recibirán capacitación especializada y, una vez obtenido el certificado de aprobación emitido por la empresa Doppelmayr, se ofrecerá contratación inmediata. Además, se contempla un incentivo económico al concluir la formación.
La capacitación se realizará en Uruapan, tanto en aula como en simuladores y directamente en la línea del teleférico.
Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes y enviar su documentación al correo electrónico contrataciontelefericouruapan@gmail.com, donde también deberán anexar sus redes sociales, conforme a lo indicado en la convocatoria.
