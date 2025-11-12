¿Buscas el estreno? Estos son los horarios de TextiCuitzeo por temporada navideña

Cuitzeo, Michoacán (MiMorelia.com).- Para atender la alta demanda de compradores durante las fiestas decembrinas, la plaza textil TextiCuitzeo modificará sus horarios de operación a partir del lunes 17 de noviembre y hasta el martes 23 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el nuevo esquema, la jornada de los lunes se extenderá durante toda la noche, iniciando a las 8:00 p.m. y concluyendo el martes a las 2:00 p.m., funcionando como un único turno continuo. Los sábados, el horario se mantiene de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Ubicada sobre la Carretera Morelia–Salamanca km 45.3, en Cuitzeo, esta plaza es reconocida como la más grande en su tipo a nivel nacional.