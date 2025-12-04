Buscarán artesanos y gobierno de Zamora permanencia del Tianguis Artesanal de Occidente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Unión Estatal de Artesanos de Michoacán (UNEAMICH) y el gobierno de Zamora buscarán que las administraciones estatales siguientes continúen con la organización del Tianguis Artesanal de Occidente.
La presidenta de la UNEAMICH, María Emilia Reyes Oseguera, enfatizó que esta estrategia es benéfica para todas las y los artesanos del estado, toda vez que se trata de un escaparate que permite la exposición y venta de piezas únicas y elaboradas a mano, que sirven para decorar hogares y oficinas, pero también para la vida diaria de las personas.
Las ganancias para las y los artesanos, resaltó, son buenas y dejan un buen sabor de boca para todos los que emprenden y/o tienen un negocio propio, además de que permiten solventar las necesidades básicas de las familias y brindar un sustento para seguir.
Indicó que, ya acercándose las elecciones, se buscará que las y los candidatos, así como quien quede al frente del estado, den continuidad a esta acción que, por edición, beneficia a 500 artesanos.
Y es que, de acuerdo con la Casa de las Artesanías, el año pasado se tuvo una derrama económica de 12 millones de pesos, que beneficiaron a los 500 artesanos y artesanas que participaron en la segunda edición.
En ese tenor, el presidente del gobierno de Zamora, Carlos Alberto Soto Delgado, enfatizó que no solo beneficia a las manos mágicas michoacanas, sino también al municipio y a la región.
Por lo que destacó que es fundamental que el Tianguis Artesanal de Occidente tenga continuidad una vez concluida la administración de Alfredo Ramírez Bedolla.
rmr