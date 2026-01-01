‘Buscando tus Pasos’ localiza a 7 desaparecidos sin vida en Michoacán durante 2025

Entre mayo y junio, comentó, las autoridades municipales voltearon a ver al colectivo luego de tocar puertas en diversas instancias para ser reconocidas y recibir apoyo. Actualmente, indicó, Pátzcuaro cuenta con una célula de búsqueda, en la que el Ayuntamiento brinda acompañamiento a las víctimas, además de atención psicológica a quienes localizan a sus familiares tras largos periodos de búsqueda. También se mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

“Estamos contentas y llenas de fuerzas para seguir; cerramos el 2025 con siete personas localizadas sin vida, todas por parte del colectivo. Localizamos a más, pero no sabemos quiénes son”, expresó.

La última persona fue localizada el pasado 23 de diciembre; en este caso, el Ayuntamiento de Pátzcuaro cubrió los gastos funerarios, del panteón, el papeleo correspondiente y la atención psicológica para los familiares.

Para este 2026, refirió, se tienen programadas diversas búsquedas en todo el país junto con los Colectivos Unidos “Buscando tus Pasos”. Las labores iniciarán en Guerrero por un periodo de tres meses, seguido de Tamaulipas, Morelos y Veracruz, sin descuidar las acciones en Michoacán.

Por su parte, el alcalde de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, puntualizó que los trabajos de acompañamiento por parte del municipio han permitido no solo la creación de la célula de búsqueda, sino también la implementación de acciones preventivas contra los secuestros virtuales, los cuales —dijo— afectan principalmente a personas de entre 14 y 18 años de edad.