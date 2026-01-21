Buscan regular vehículos tipo RZR en zonas naturales de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de frenar el deterioro acelerado de ecosistemas frágiles y fortalecer la seguridad en zonas rurales, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, anunció que presentará una iniciativa ante el Congreso del Estado para regular y restringir el uso, ingreso y circulación de vehículos recreativos todo terreno en Áreas Naturales Protegidas (ANP) y zonas de conservación ecológica de Michoacán.

La propuesta contempla reformas a la Ley de Protección y Preservación del Ambiente del Estado y surge ante el incremento de denuncias por daños ambientales, así como por accidentes graves, como el ocurrido el 21 de septiembre de 2025, cuando dos personas murieron tras ser embestidas por un vehículo tipo RZR.

“La circulación desregulada de estos vehículos en bosques, montañas, cuerpos de agua y rutas comunitarias ha generado un impacto severo y medible. Esta iniciativa no busca restringir la recreación, sino sumar acciones responsables para el cuidado y la conservación del medio ambiente”, explicó la legisladora.

Sandra Arreola destacó que se trata de una problemática plenamente identificada, ya que las denuncias por daños ambientales se triplicaron, pasando de 111 en 2023 a 332 en 2024, afectando ANP en municipios como Morelia, Pátzcuaro, Uruapan y Parácuaro. Además, el uso inapropiado de estos vehículos afecta la reforestación natural, al impedir el desarrollo de flora que es arrasada por su paso.