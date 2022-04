Buscan que cubrebocas sea opcional en espacios abiertos en Michoacán

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario estatal comentó que depende del Congreso del Estado modificar esta ley de uso obligatorio del cubrebocas, pero, dijo, ya se buscan las rutas jurídicas para emitir el decreto correspondiente a fin de que ya sea opcional.

"Tenemos planteado el decreto, pero al buscar la ruta jurídica nos encontramos con que la ley no lo permite y esa solo puede ser modificada a través del medio que se creó, que fue el Poder Legislativo, que creo que tienen un receso legislativo, si no me equivocó. Entonces, la Consejería Jurídica y el jurídico de la Secretaría de Salud buscan una ruta a través de esa ley o del reglamento de esa ley, para permitir que a través de un decreto se pudiera ya dejar como opcional el uso del cubrebocas en Michoacán", señaló.