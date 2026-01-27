Buscan preservar la producción de teja y tabique de adobe en Tacícuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la tenencia de Tacícuaro quedan únicamente alrededor de cuatro productores de teja, por lo que es de suma importancia preservar este oficio e impulsar el uso de estos materiales elaborados a base de adobe, destacó Alan Farid Ortiz Tapia, jefe de tenencia.
En entrevista colectiva, el jefe de tenencia señaló que una de las actividades que históricamente ha caracterizado a esta comunidad es la producción de teja y tabique de adobe.
Sin embargo, recalcó que con el paso de los años este oficio se ha ido perdiendo, ya que en muchos casos los productores no lo transmiten a las nuevas generaciones al no considerarlo redituable, lo que incide en que jóvenes opten por migrar a Estados Unidos o Canadá ante la falta de oportunidades económicas locales.
“Aquí trabajamos la teja, el tabique y los materiales de adobe, como en Capula. Pero allá es más artesanal, mientras que nosotros lo enfocamos a la construcción, aunque esa actividad se ha dejado caer un poco (…)”, resaltó.
En este tenor, Ortiz Tapia precisó que como autoridad auxiliar y arquitecto busca impulsar en mayor medida la elaboración de teja y tabique por parte de los productores que aún se mantienen activos, esfuerzo que consideró podría fortalecerse con el respaldo de la actual administración municipal.
Explicó que el objetivo es incentivar la economía de este sector, ya que, aunque hoy en día en la construcción se privilegia el uso de concreto, la teja y el tabique de barro ofrecen diversas ventajas, además de ser más económicos y contribuir a la preservación de una tradición local.
Finalmente, comentó que dar mayor visibilidad a este trabajo, que se ha mantenido por generaciones, podría motivar a que más jóvenes se interesen en aprender el oficio, lo que a su vez generaría empleo y podría contribuir a disminuir los índices de migración en la tenencia.
