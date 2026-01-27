Buscan preservar la producción de teja y tabique de adobe en Tacícuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la tenencia de Tacícuaro quedan únicamente alrededor de cuatro productores de teja, por lo que es de suma importancia preservar este oficio e impulsar el uso de estos materiales elaborados a base de adobe, destacó Alan Farid Ortiz Tapia, jefe de tenencia.

En entrevista colectiva, el jefe de tenencia señaló que una de las actividades que históricamente ha caracterizado a esta comunidad es la producción de teja y tabique de adobe.

Sin embargo, recalcó que con el paso de los años este oficio se ha ido perdiendo, ya que en muchos casos los productores no lo transmiten a las nuevas generaciones al no considerarlo redituable, lo que incide en que jóvenes opten por migrar a Estados Unidos o Canadá ante la falta de oportunidades económicas locales.

“Aquí trabajamos la teja, el tabique y los materiales de adobe, como en Capula. Pero allá es más artesanal, mientras que nosotros lo enfocamos a la construcción, aunque esa actividad se ha dejado caer un poco (…)”, resaltó.