Buscan cubrir déficit de choferes de transporte de carga con modelo Cetransporta de Michoacán

La titular de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Laura Yunuén Mejía Béjar, refirió que este ejercicio mostrará no solo el área teórica que se proporciona a los alumnos, sino también el simulador, donde se puede practicar y conseguir las 720 horas que pide el curso del Cetransporta, además de la práctica en patios de maniobra de empresas privadas con las que se tiene convenio para la contratación de quienes cumplan con el curso.

Y es que refirió que, en México, la iniciativa privada ha comentado que hay alrededor de 3 mil vacantes formales que no se han cubierto en el transporte de carga federal, por lo que ampliar el curso a la Ciudad de México permitirá atender la demanda existente.

La directora general del ICAT de la Ciudad de México, Guadalupe Ramos Sotelo, enfatizó que esta estrategia fortalecerá a ambas entidades y contribuirá al desarrollo económico y social de las comunidades.

Es de mencionar que el ICATMI proporciona el curso de Cetransporta en tres planteles; en Lázaro Cárdenas están por cumplir los seis meses de preparación, al igual que en Zamora y en el último plantel abierto en la entidad, ubicado en Villas del Pedregal.

rmr