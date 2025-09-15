Buscan a responsables de agresión en Uruapan; SSP despliega fuerzas de seguridad

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés informó que continúan las investigaciones y el operativo para la búsqueda de los responsables de la agresión en la que falleció un elemento de la Policía local de Uruapan.

Oseguera Cortés detalló que en este operativo participan elementos de la Guardia Civil, del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y autoridades municipales, quienes mantienen un despliegue interinstitucional en la demarcación y sus municipios colindantes.

A la par, resaltó que a través de las cámaras de videovigilancia del Subcentro región Uruapan del C5 Michoacán, se identificaron al menos a cuatro personas, quienes a bordo de dos motocicletas dispararon a los agentes municipales.

El titular de la SSP comentó que, "en toda la demarcación hay presencia policial, se mantienen filtros de inspección itinerantes en puntos estratégicos y labores de inteligencia, en todo el municipio se ha reforzado la presencia de las fuerzas del orden”.

SHA