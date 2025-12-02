Buscan a niñas desaparecidas tras feminicidio de su madre en Uruapan; esto se sabe

Según los testimonios, el señalado podría estar intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos con las menores. Por ello, los familiares han emitido un llamado urgente a la población que reside o transita en zonas fronterizas para estar alerta y reportar cualquier información útil que permita localizar a las niñas y garantizar su seguridad.

El cuerpo de Maritza fue localizado el 29 de noviembre dentro de un tambo de plástico en el río Santa Bárbara, en Uruapan, con signos de violencia e impactos de arma de fuego. El hallazgo ocurrió cinco días después de su desaparición, y fue identificado por sus familiares ante el Servicio Médico Forense (Semefo) de la región.

Las autoridades continúan las investigaciones. En tanto, se mantiene activa la búsqueda de Maritza Natalia y Sofía Camila. La Fiscalía General del Estado de Michoacán pone a disposición de la ciudadanía el número 800 614 2323 para proporcionar cualquier dato que ayude a su localización.

rmr