Buscan a niñas desaparecidas tras feminicidio de su madre en Uruapan; esto se sabe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el hallazgo sin vida de Maritza Espino Ponce, joven de 28 años reportada como desaparecida desde el pasado 24 de noviembre en Uruapan, familiares han solicitado el apoyo de la ciudadanía para localizar a sus dos hijas, quienes también están desaparecidas desde el mismo día y fueron vistas por última vez en compañía de la víctima.
Las menores, identificadas como Maritza Natalia D. E., de 4 años, y Sofía Camila D. E., de 6, cuentan con cédulas activas del protocolo Alerta Amber Michoacán. De acuerdo con los reportes, ambas niñas fueron vistas por última vez en la colonia Centro de Uruapan alrededor de las 09:30 horas y desde entonces no se tiene información sobre su paradero.
En redes sociales, familiares han expresado temor por la integridad de las niñas, quienes podrían estar siendo trasladadas fuera del país por un hombre identificado como pareja sentimental de Maritza, a quien también acusan públicamente como presunto responsable del feminicidio. Sin embargo, hasta el momento esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Según los testimonios, el señalado podría estar intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos con las menores. Por ello, los familiares han emitido un llamado urgente a la población que reside o transita en zonas fronterizas para estar alerta y reportar cualquier información útil que permita localizar a las niñas y garantizar su seguridad.
El cuerpo de Maritza fue localizado el 29 de noviembre dentro de un tambo de plástico en el río Santa Bárbara, en Uruapan, con signos de violencia e impactos de arma de fuego. El hallazgo ocurrió cinco días después de su desaparición, y fue identificado por sus familiares ante el Servicio Médico Forense (Semefo) de la región.
Las autoridades continúan las investigaciones. En tanto, se mantiene activa la búsqueda de Maritza Natalia y Sofía Camila. La Fiscalía General del Estado de Michoacán pone a disposición de la ciudadanía el número 800 614 2323 para proporcionar cualquier dato que ayude a su localización.
rmr