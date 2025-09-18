Buscan a Abril, desaparecida en Álvaro Obregón; reportan que su auto fue hallado calcinado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Abril Zamora Ruiz, de 35 años de edad, continúa desaparecida desde la madrugada del pasado miércoles, cuando fue vista por última vez en el municipio de Álvaro Obregón.

Esta tarde de jueves, la página Revolución Social reportó el hallazgo de su vehículo completamente calcinado en la localidad de El Calvario, sin que hasta el momento se tenga información sobre el paradero de la joven.