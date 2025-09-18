Buscan a Abril, desaparecida en Álvaro Obregón; reportan que su auto fue hallado calcinado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Abril Zamora Ruiz, de 35 años de edad, continúa desaparecida desde la madrugada del pasado miércoles, cuando fue vista por última vez en el municipio de Álvaro Obregón.
Esta tarde de jueves, la página Revolución Social reportó el hallazgo de su vehículo completamente calcinado en la localidad de El Calvario, sin que hasta el momento se tenga información sobre el paradero de la joven.
De acuerdo con la cédula de búsqueda emitida por Alerta Alba Michoacán, Abril fue vista por última vez alrededor de la 01:16 horas, cuando conducía un vehículo Nissan. Vestía una blusa de lentejuelas color verde y pantalón de mezclilla azul marino.
El hallazgo del automóvil incendiado fue confirmado mediante publicaciones en redes sociales. Sin embargo, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el estado del vehículo o avances en la investigación.
Familiares y colectivos piden el apoyo de la ciudadanía para difundir la ficha de búsqueda, y en caso de tener información útil, comunicarse al número 800 614 2323 de la Fiscalía General del Estado.
rmr