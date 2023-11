Buscaba Morena suspender dos nombramientos de consejerías distritales

El vocal no descartó que ambas situaciones pudiera incluso tratarse de una afiliación sin consentimiento de ambas personas.

"Si bien es cierto que no se trata de un impedimento legal, la afiliación podría generar señalamientos morales, sin embargo, no es procedente retirar la propuesta por afiliación al no ser un requisito establecido [...] Si traemos este incidente y rescatamos el procedimiento acordado basta que la persona que se localice en el padrón de afiliados y se dé de baja, porque hay que reconocer que hay quienes aparecen en el padrón y que no necesariamente fueron afiliados a voluntad", dijo.

Pese a la insistencia de Rigoberto Márquez, el INE mantuvo su propuesta de los nombramientos y votada por unanimidad por los consejeros electorales.

rmr