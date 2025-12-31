Michoacán

Busca Zitácuaro ser el nuevo destino económico en Michoacán

El alcalde, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, puntualizó que se debe empoderar a los municipios para impulsar el desarrollo económico
VERÓNICA TORRES
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2026, el municipio de Zitácuaro buscará ser el nuevo destino económico en Michoacán, resaltó el alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela.

En entrevista, indicó que el municipio cuenta con lo necesario para destacar a nivel estatal y nacional, principalmente por la conexión que tiene con el Estado de México, el área metropolitana y la zona conurbada, con cerca de 40 millones de mexicanos.

“El anuncio del IMSS y hablamos de una inversión superior a los 700 millones de dólares, tanto pública como privada, con aperturas de tiendas y obras; vienen más proyectos para el libramiento y salidas, principales vialidades bien conectadas y mejores condiciones de modernidad”
dijo

Comentó que se busca ser una ciudad con mayor infraestructura; hoy, dijo, se cuenta con una Arena Heroica, el Teatro y un Centro de Convenciones, que pocos municipios de Michoacán tienen, además de diversas obras de los gobiernos federal y estatal.

“Estamos trabajando fuertemente para que Zitácuaro no solo sea el más bendecido por su posición geográfica, por estar muy cerca del mercado nacional, sino también hacer lo propio en relación con la inversión; queremos garantizar en esta tierra, que siempre había estado alejada de la infraestructura y el liderazgo”
agregó

Con esto, Ixtláhuac Orihuela puntualizó que Zitácuaro puede convertirse en el pulmón y brazo económico que necesita Michoacán, así como otros municipios como Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas, para que el estado no padezca y realmente haya desarrollo económico en cuanto a la generación de empleos, riqueza y economía, y así ser diferentes atractivos para infraestructura, turismo e inversión.

RPO

Zitácuaro
Desarrollo económico

