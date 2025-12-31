Busca Zitácuaro ser el nuevo destino económico en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2026, el municipio de Zitácuaro buscará ser el nuevo destino económico en Michoacán, resaltó el alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela.
En entrevista, indicó que el municipio cuenta con lo necesario para destacar a nivel estatal y nacional, principalmente por la conexión que tiene con el Estado de México, el área metropolitana y la zona conurbada, con cerca de 40 millones de mexicanos.
Comentó que se busca ser una ciudad con mayor infraestructura; hoy, dijo, se cuenta con una Arena Heroica, el Teatro y un Centro de Convenciones, que pocos municipios de Michoacán tienen, además de diversas obras de los gobiernos federal y estatal.
