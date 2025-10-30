Busca TEEM tener un presupuesto de 116 mdp en 2026; personal y estructura, a priorizar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) busca tener un presupuesto de 116 millones de pesos para el 2026, informó la magistrada presidenta, Amelí Gissel Navarro Lepe.
En entrevista para MIMORELIA.COM, indicó que el año entrante se busca priorizar el capítulo mil, referente al personal y estructura, por lo que de los 116 millones que se solicitan, 104 millones serán destinados a esta acción.
Lo anterior, debido a que el año entrante arranca el proceso electoral 2026-2027, que irá de la mano con la elección del Poder Judicial, por lo que contar con lo mínimo necesario será fundamental para recibir, atender y dar resolutivos a los asuntos que lleguen.
“Es una proyección de un presupuesto apegado a los principios de racionalidad, buscando el funcionamiento óptimo del Tribunal, pero con los mínimos necesarios y en apego a cuestiones de racionalidad y del ejercicio efectivo y responsable del presupuesto”, dijo.
Expuso que la propuesta ya fue enviada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, para que se adjunte el proyecto al Presupuesto de Egresos del Estado (PEE) 2026 que se enviará al Congreso de Michoacán en noviembre próximo.
Navarro Lepe espera que no haya una reducción a la propuesta enviada, toda vez que reiteró que se busca garantizar el funcionamiento y la operatividad del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en 2026.
RYE-