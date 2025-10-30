Busca TEEM tener un presupuesto de 116 mdp en 2026; personal y estructura, a priorizar

Lo anterior, debido a que el año entrante arranca el proceso electoral 2026-2027, que irá de la mano con la elección del Poder Judicial, por lo que contar con lo mínimo necesario será fundamental para recibir, atender y dar resolutivos a los asuntos que lleguen.

“Es una proyección de un presupuesto apegado a los principios de racionalidad, buscando el funcionamiento óptimo del Tribunal, pero con los mínimos necesarios y en apego a cuestiones de racionalidad y del ejercicio efectivo y responsable del presupuesto”, dijo.

Expuso que la propuesta ya fue enviada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, para que se adjunte el proyecto al Presupuesto de Egresos del Estado (PEE) 2026 que se enviará al Congreso de Michoacán en noviembre próximo.

Navarro Lepe espera que no haya una reducción a la propuesta enviada, toda vez que reiteró que se busca garantizar el funcionamiento y la operatividad del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en 2026.

