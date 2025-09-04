Busca Sedeco llegar a 500 mil empleos formales este año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) busca llegar a los 500 mil empleos formales antes de que termine el año, aseguró el titular, Claudio Méndez Fernández, al precisar que en lo que va de la administración se han logrado formalizar a 29 mil trabajadores.

En entrevista, indicó que el sector primario y secundario son los de principal atención por parte de la dependencia, toda vez que han detectado que los aguacateros no afilian a sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al igual que el de la construcción.

En ese tenor, refirió que hoy hay inspecciones en ambos sectores para que se incremente la afiliación al Seguro Social, lo que permita no solo cuenten con seguridad social, sino también estén dados de alta ante Hacienda y diversos beneficios para acceder a una casa y bienes del hogar, es decir, dar la certeza con prestaciones económicas y medicas para el trabajador y su familia.

De acuerdo al IMSS a julio del presente año se tiene un registro de 493 mil 725 trabajadores formalizados, mientras que a septiembre de 2021 se tenían 464 mil 742, es decir, se ha tenido un incremento de casi 29 mil trabajadores formalizados en lo que va de la presente administración. Las delegaciones con mayor registro son Morelia, Lázaro Cárdenas y Zamora.

BCT