Busca sector industrial impulsar políticas para aumentar participación de las mujeres

Lo anterior, explicó, forma parte de 10 acciones concretas que se busca impulsar desde el sector industrial y que son resultado de foros realizados el año pasado sobre diferentes temas de impacto, los cuales se plantean acercar a los funcionarios que lleguen a los diferentes puestos de elección, con el objetivo de tener una línea clara de propuestas para avanzar en una política industrial

Agregó que se tienen en total 10 acciones concretas entre las que también destaca el acceso a financiamiento económico que permita invertir con el objetivo de dar un valor agregado a los productos.

"Muchas veces hay equipos y maquinaria a los que no tenemos el acceso por la falta de financiamiento y esos equipos y máquinas lo que van a hacer es dar valor agregado a los productos que estamos fabricando, mientras no le podamos dar un valor agregado a nuestros productos no van a ser tan competitivos. Vamos a buscar ver de qué manera podemos incidir para que sea más fácil el acceso al financiamiento", agregó.

Finalmente, añadió que también está el aumento a la investigación científica y la innovación, tanto en el gasto público como privado, ya que en México solamente se le destina el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a diferencia de otros países que destinan aproximadamente el 5 por ciento.

“En el estado estamos más o menos igual. Se requiere buscar estrategias y sinergias para que, precisamente, podamos incrementar la inversión pública en ciencia y tecnología. Si no se apuesta a la ciencia y tecnología nos vamos a retrasar y aunque vengan empresas a instalarse al estado no va a haber suficiente competencia para la demanda de los productos que ellos van a traer", concluyó.

