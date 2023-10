Busca Michoacán ser sede de foro de productos con denominaciones de origen

Ginebra, Suiza (MiMorelia.com).- El Instituto del Artesano Michoacano, participó en el foro bianual de productos con Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, en Ginebra, Suiza, organizado por la Asociación Internacional “Origin”.

El director general del Instituto del Artesano Michoacano (IAM), Cástor Estrada Robles, explicó que en su participación en los foros de la reunión bianual 2023 en Ginebra, Suiza, solicitó de manera oficial la integración del gobierno de Michoacán, como socio de “Origin”, y presentó la candidatura de Michoacán como sede la Reunión Bianual en 2025, al reunirse con el director de Origin, Massimo Vittori y la gerente de Operaciones, Ida Puzone.

Informó que en su intervención en el panel llamado “Exchange of experience on craft and industrial GIs”, expuso la política de protección sobre las artesanías del gobierno de Michoacán que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, con el uso de marcas de certificación artesanal e Indicaciones Geográficas (IG), así como organización de los productores para la operación exitosa de estas declaratorias.

Estrada Robles, detalló que en este foro se intercambiaron experiencias de estrategias y acciones para la gobernabilidad, gestión y gobernanza de los productos con Indicación Geográfica protegida, destacando la importancia de estas figuras ya que benefician directamente en la plusvalía de los productos, mejora en la calidad e internacionalización de estos, repercutiendo directamente en la derrama económica de los productores.

Asimismo, la comitiva michoacana sostuvo una reunión con el director de Formación Humana de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, (OMPI), Joaquín Álvarez, para la implementación de programas de capacitación en temas de propiedad industrial a funcionarios del gobierno de Michoacán.

Agregó que hubo un aforo de 300 participantes aproximadamente entre los que destacan directivos de consejos reguladores, productores y funcionarios de distintos países como: el Queso Parmesano Reggiano de la región de Italia, Cerveza Babaria de Alemania, Quinoa de Bolivia, Cacaos de Perú, y vinos de Francia.

También funcionarios como: el ministro de agricultura de la Unión Europea, el presidente de la industria relojera de Suiza, Sr. Yves Bugman, entre otros participantes internacionales, y en cuanto a participantes mexicanos de manera particular el Consejo Regulador del Tequila de México y el Gobierno de Michoacán.

