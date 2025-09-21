Busca Michoacán obtener la Indicación Geográfica para las guitarras de Paracho

Por lo que indicó que será en próximos meses cuando se haga la solicitud puntual ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a fin de que sea durante el primer trimestre de 2026 cuando se otorgue dicho reconocimiento, que no solo certifica el producto de una región específica, sino que resaltó que también se da valor a la calidad, reputación y características únicas del lugar y en la manera que se realiza de manera artesanal.

Con esto, señaló, se busca que las guitarras cumplan con estándares de calidad y las técnicas tradicionales de fabricación, pero principalmente evitar la falsificación y el uso indebido del nombre "Paracho" por parte de artesanos e industriales ajenos a la región.

Otro producto que también se busca este reconocimiento es la alfarería de San José de Gracia, enfocado en las tradicionales piñas, toda vez que se busca que se reconozca su diseño y técnica particular, además que es una de las artesanías más representativas de la región.

BCT