Busca Iglesia impulsar acuerdo de colaboración México-Colombia por la paz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Iglesia católica busca impulsar un acuerdo de colaboración México-Colombia por la paz que permita no solo el perdón y la conciliación, sino la construcción de la paz mediante el diálogo con aquellos que han cometido algún crimen y se sinceren con los hechos realizados.

En conferencia de prensa virtual, el creador de la Fundación para la Reconciliación, Leonel Narváez, refirió que se ha presentado un marco jurídico aplicable al crimen organizado para generar las condiciones de paz mediante acuerdos y tratados que permitan estar por un corto periodo en los centros penitenciarios y que su reinserción a la vida cotidiana se dé con acciones que permitan la regeneración y la reconstrucción de la paz.

Recordó que en Colombia, en tiempo pasado, se firmó el pacto de paz con las guerrillas, donde 70 mil guerrilleros participaron en la recuperación, con ocho años de cárcel y con acciones que van desde la reparación de las víctimas, el autoempleo, la vivienda y demás, para una reinserción adecuada y en paz. Misma situación, dijo, para aquellos soldados que confesaron las fechorías que realizaron durante los años de guerrilla.