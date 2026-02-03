Busca Gobierno de Michoacán y SAT esquema para atender municipios con problemas financieros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Gobiernos de México y de Michoacán se encuentran trabajando en un esquema financiero que permita a los municipios con dificultades monetarias cubrir la deuda que tienen con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que se arrastran de administraciones pasadas.

El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García, recordó que en diciembre pasado hubo diversas reuniones con los alcaldes de todas las fracciones partidistas y, en enero pasado hubo pláticas para atender diversos temas que arrastran y ahorcan sus sistema financiero municipal.

Indicó que hace quince días sostuvo una reunión con el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, con quien se acordó buscar un esquema financiero para que los municipios que deben retenciones del Impueseto Sobre la Renta (ISR) puedan solventarlo antes de que concluya su administración.

Y es que precisó que son alrededor de 400 millones de pesos lo que todavía deben al SAT entre 25 a 30 municipios, donde Zitácuaro es el de mayor preocupación, toda vez que la problemática se arrastra de administraciones anteriores y ha bloqueado la inversión que requiere el municipio en cuanto a obras y programas.

"Deben ser unos 25 a 30 municipios, ya sea el municipio o su organismo operador de agua. La mayoría son chicos, el único grande que trae problemas, porque heredó un problema complicado, es Zitácuaro; ha pagado más de 100, 150 millones de pesos de rezago y poco a poco se ha subsanado, pero es complicada su administración porque en lugar de obra y recursos para programas, le ha tocado pagar lo que le dejaron", dijo.

Enfatizó que se prevé que en próximas semanas haya un esquema que permita solventar esta deuda que tienen los municipios, toda vez que el objetivo es que las administraciones municipales no hereden a las próximas administraciones esta carga financiera que afecta y disminuye la operación de las finanzas diarias.

Resaltó que el Gobierno del Estado, al inicio de la administración, octubre 2021, se debían más de mil 400 millones de pesos y que no existe deuda con el SAT, ni por el Estado ni por los Organismos Públicos Descentralizados (OPD's).

Recordó que la deuda total, en dicha fecha y que contemplaba no solo el estado, sino también municipios, organismos operadores de agua y organismo públicos descentralizados oscilaba en los 2 mil 300 millones de pesos.

