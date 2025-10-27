Busca diputada castigar abandono y negligencia animal con sanciones administrativas

La propuesta reforma tres artículos de la Ley de Derechos, Bienestar y Protección de los Animales del Estado de Michoacán, en un estado donde siete de cada diez perros viven en situación de calle por abandono.

La reforma al artículo 66 prohíbe toda forma de maltrato, crueldad o negligencia que cause daño físico o emocional, incluso si no configura delito penal.

“El maltrato animal no solo representa un problema ético, sino que diversos estudios en criminología han documentado su correlación con otras formas de violencia interpersonal, como el abuso infantil, la violencia intrafamiliar o la violencia comunitaria”, destacó Camacho Zapiain en su exposición de motivos.