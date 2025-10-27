Busca diputada castigar abandono y negligencia animal con sanciones administrativas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local de Morena, Itzé Camacho Zapiain, presentó una iniciativa para sancionar administrativamente el maltrato y crueldad animal que no llega a delito, como abandono, negligencia o encierros prolongados.
La propuesta reforma tres artículos de la Ley de Derechos, Bienestar y Protección de los Animales del Estado de Michoacán, en un estado donde siete de cada diez perros viven en situación de calle por abandono.
La reforma al artículo 66 prohíbe toda forma de maltrato, crueldad o negligencia que cause daño físico o emocional, incluso si no configura delito penal.
“El maltrato animal no solo representa un problema ético, sino que diversos estudios en criminología han documentado su correlación con otras formas de violencia interpersonal, como el abuso infantil, la violencia intrafamiliar o la violencia comunitaria”, destacó Camacho Zapiain en su exposición de motivos.
El artículo 68 se fortalece para que la Secretaría de Medio Ambiente, en coordinación con municipios, elabore protocolos ante infracciones administrativas, mientras que la adición del artículo 68 Bis clasifica infracciones por gravedad y faculta sanciones proporcionales, independientes de la vía penal.
“Esta omisión genera un vacío normativo que limita la capacidad de actuación de las autoridades municipales o ambientales ante infracciones recurrentes, y obstaculiza la prevención de escenarios de mayor gravedad”, se lee en la iniciativa.
La propuesta de Itzé Camacho impulsa un enfoque preventivo y restaurativo de la legislación estatal en materia de bienestar animal, pues otorga mayores herramientas a las autoridades administrativas, facilita la actuación de los municipios y promueve una cultura de responsabilidad ciudadana en el trato hacia los animales.
En México, la PAOT reporta que 80 % de las denuncias por maltrato son omisiones como falta de atención veterinaria o condiciones antihigiénicas.
