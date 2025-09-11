Busca CEDH descentralizar Visitadurías y fortalecer su trabajo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) trabaja en la descentralización de las Visitadurías, con el objetivo de que los servicios no se concentren únicamente en Morelia y que las unidades cuenten con lo necesario para la atención y recepción de quejas de la sociedad, puntualizó el presidente, Josué Alfonso Mejía Pineda.
En entrevista con MiMorelia.com, el ombudsman enfatizó que las Visitadurías deben fortalecerse con más recurso humano, a fin de que no solo reciban quejas, sino que también ofrezcan atención psicológica y acompañamiento, para que el organismo autónomo sea más reactivo en la defensa de los derechos humanos mediante dos procedimientos.
El primero, explicó, se refiere a que en casos de violaciones graves a los derechos humanos se presenten las denuncias penales correspondientes, no solo dar vista, sino acompañar a las víctimas.
El segundo procedimiento está relacionado con los procesos administrativos contra servidores públicos que cometan violaciones a derechos humanos, para garantizar que se cumplan las sanciones y recomendaciones emitidas conforme a la ley.
La descentralización de las Visitadurías, resaltó Mejía Pineda, debe enfocarse en otorgar servicios integrales, especialmente en materia de atención psicológica, la cual ha sido una de las carencias detectadas. Esta situación ha generado saturación en Morelia y obliga a los ciudadanos a trasladarse para recibir atención completa.
“Las encontramos en buen estado, lo quiero decir con toda la responsabilidad, pero vamos por el fortalecimiento. Yo quiero atención psicológica en todas las Visitadurías, la justicia restaurativa, la contención y la atención de este enfoque transformador tiene que ir bajo la cuestión psicoemocional. Estamos buscando la descentralización, no se puede quedar la atención psicológica solamente en Morelia”, expresó.
Incluso, adelantó que se busca instalar dos Visitadurías más, que en una primera etapa funcionarían como auxiliares en la Meseta Purépecha y en Coalcomán. Posteriormente, añadió, se propondrá al Congreso del Estado considerarlas de manera permanente como parte de una visión garantista de los derechos humanos.
