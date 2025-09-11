Busca CEDH descentralizar Visitadurías y fortalecer su trabajo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) trabaja en la descentralización de las Visitadurías, con el objetivo de que los servicios no se concentren únicamente en Morelia y que las unidades cuenten con lo necesario para la atención y recepción de quejas de la sociedad, puntualizó el presidente, Josué Alfonso Mejía Pineda.

En entrevista con MiMorelia.com, el ombudsman enfatizó que las Visitadurías deben fortalecerse con más recurso humano, a fin de que no solo reciban quejas, sino que también ofrezcan atención psicológica y acompañamiento, para que el organismo autónomo sea más reactivo en la defensa de los derechos humanos mediante dos procedimientos.

El primero, explicó, se refiere a que en casos de violaciones graves a los derechos humanos se presenten las denuncias penales correspondientes, no solo dar vista, sino acompañar a las víctimas.