Busca Canacintra promover cuidado del agua en empresas afiliadas

A la par, Sosa Cedeño detalló que recientemente se realizó una encuesta entre sus afiliados a fin de conocer la situación del agua al interior de las industrias, en ese sentido, señaló que hasta el momento no han registrado desabasto o interrupción en el servicio del agua aunque varios coincidieron en la necesidad de mejorar y fortalecer la infraestructura hidráulica para el suministro del vital líquido.

Lo anterior, luego de considerar que el precio del servicio no va acorde a lo que se suministra. "Aunque no se ha disminuido el suministro, muchos coinciden en que se invierta más en el sistema hidráulico, ya que no estaban muy de acuerdo en la comparativa del precio del agua de lo que se estaba suministrando", concluyó el empresario.

rmr