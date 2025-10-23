Busca Bedolla proteger y distinguir aguacate michoacano con Indicación Geográfica

Ramírez Bedolla explicó que la Indicación Geográfica es una figura de propiedad industrial que vincula la calidad, reputación y características de un producto con su zona de origen, lo cual representa un sello de autenticidad que blinda a los productores y eleva el valor del fruto en los mercados globales.

“Michoacán es líder nacional en la producción agrícola y el aguacate es su mayor orgullo. Con esta solicitud iniciamos el proceso para proteger jurídicamente un producto que identifica a México en el mundo y que sustenta la economía de miles de familias michoacanas”, destacó el mandatario.

El gobernador subrayó que la protección del Aguacate Franja Michoacana fortalecerá la competitividad del estado frente a imitaciones o prácticas comerciales desleales, garantizando que solo el fruto cultivado en las condiciones climáticas y geográficas de Michoacán pueda ostentar esa denominación.