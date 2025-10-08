Buenavista, sin policías; autoridades estatales reconocen irregularidades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El municipio de Buenavista se quedó sin policías; los 67 elementos que están dados de alta no se encuentran en funciones desde el pasado lunes, confirmó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña.

En conferencia de prensa, informó que las corporaciones de seguridad tendrán presencia en el municipio; además, se fortalecerá la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) con elementos del Ejército Mexicano y las guardias Nacional y Civil.

Son al menos 15 agresiones a la Policía Municipal de Buenavista las que se han registrado en últimas fechas; tan solo el fin de semana pasado, dos policías municipales y un civil murieron luego de que la caseta de vigilancia, ubicada en la salida de la cabecera municipal con rumbo a Tepalcatepec, fue baleada por un grupo fuertemente armado.

El titular de la Secretaría de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, reconoció que hay diversas irregularidades en la corporación municipal, entre las que se encuentran elementos sin estar acreditados, portación de armas sin contar con las licencias, y domicilio de varios policías en el municipio de Tepalcatepec.

Ante este panorama, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, puntualizó que se encuentran en investigación seis policías municipales que no están acreditados y que portaban armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Esto, posterior al atentado contra la alcaldesa Irma Moreno, quien resultó ilesa tras haber asistido a la toma de protesta del nuevo comandante de la 43/a Zona Militar de Apatzingán.