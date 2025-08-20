Buena relación con el gobierno ayudará a fortalecer la FGE Michoacán: Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, Carlos Torres Piña, reconoció que la buena relación que hay con el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla beneficiará a la institución en términos del fortalecimiento de presupuesto y su aplicación para mejorar las condiciones de la FGE.

En entrevista el servidor público insistió en que no comparte el mote de "fiscal carnal", pues el proceso de su designación se realizó conforme a la ley y a través de la votación en el Congreso del Estado.

"Yo agradezco mucho al Poder Legislativo el respaldo y el apoyo que tuve, ese voto de confianza. Prácticamente 39 de 40 diputados apoyaron la propuesta, una abstención, y justo la representación de la sociedad michoacana está en el Poder Legislativo y todo se hizo conforme lo marca la Constitución y las diferentes leyes para los procesos de selección de las nueve votaciones que se hicieron en el Congreso, entre ellas la fiscal".

Mencionó que esta etapa de entrega-recepción y reconocimiento de las diferentes áreas de la institución ha generado diversas conclusiones de las cuales pudo adelantar la necesidad de apoyo del Ejecutivo para atender las condiciones de las y los trabajadores.

"Yo creo que la relación buena que puede haber con el Ejecutivo también ayuda; la Fiscalía requiere de mucho apoyo y yo creo que si haciendo y concluyendo este diagnóstico que estamos realizando lo presentamos con mucha veracidad y claridad, creo que podemos contar con el apoyo del legislativo y del ejecutivo otra vez para que quienes laboran en esta institución pues tengan mejores condiciones de atenderle y darle respuesta a la ciudadanía que es una exigencia constante de parte de la sociedad michoacana".

A pregunta expresa sobre la incidencia del gobierno para su designación, Torres Piña insistió en que el nombramiento recayó en el congreso michoacano, y mediante un respaldo "claro y contundente".

RYE