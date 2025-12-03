Bronco y Sonora Dinamita encabezan fiestas patronales en Yurécuaro, Michoacán

Yurécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una cartelera artística que incluye música en vivo, danza, ballet folklórico y agrupaciones populares, el municipio de Yurécuaro celebrará sus Fiestas Patronales 2025 del 30 de noviembre al 8 de diciembre, con actividades gratuitas y para toda la familia en la plaza principal y espacios alternos.

Los festejos arrancan el 30 de noviembre con la presentación de la Orquesta Ixtlán y Samir Villa.

Para el 1 de diciembre, se prevé la participación del grupo Los de la Privada y la Rondalla de COBAEM.

El 2 de diciembre se presentará Majestad junto a Ricardo Rodríguez, mientras que el 3 de diciembre, la jornada incluirá al ballet Mi Pueblo, Los Genéricos y la popular Sonora Dinamita.

La programación del 4 de diciembre contará con la participación de la Danza Tequesquite y el artista José Juan Martínez, mientras que el 5 de diciembre subirán al escenario Tigre de Montealeón y Lucy Yanet, Alejandra y Vanessa Atilano, además de Carlo Mora.

El 6 de diciembre, el espectáculo correrá a cargo de Celina Cázares y Clave Privada.

Uno de los días más esperados será el 7 de diciembre, cuando se presenten en la Unidad Deportiva Benjamín Mora Banda Revolver y la agrupación estelar Bronco. Ese mismo día, en la plaza principal, se presentará Máxima Fuerza.

El cierre de las fiestas será el 8 de diciembre, con la participación de Chuy Rodríguez y Valeria, así como Gustavo y Oyuki.

Todas las actividades serán de entrada libre, con el respaldo del Gobierno Municipal y la Casa de la Cultura, bajo el lema “Yurécuaro Vive”.