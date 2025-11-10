Brindan protección a la familia del homicida de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La familia de Víctor Manuel "N", el homicida del exedil de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, se encuentra bajo un esquema de protección ante las amenazas que ha recibido, afirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, este lunes en conferencia de prensa.

El jefe del Ejecutivo estatal mencionó que tienen protección tanto su mamá como la familia cercana, ya que después de dar a conocer la identidad del menor de edad que accionó el arma contra el presidente municipal, comenzaron los amagos de incluso correrlos del municipio del que son originarios.