Brindan protección a la familia del homicida de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La familia de Víctor Manuel "N", el homicida del exedil de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, se encuentra bajo un esquema de protección ante las amenazas que ha recibido, afirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, este lunes en conferencia de prensa.
El jefe del Ejecutivo estatal mencionó que tienen protección tanto su mamá como la familia cercana, ya que después de dar a conocer la identidad del menor de edad que accionó el arma contra el presidente municipal, comenzaron los amagos de incluso correrlos del municipio del que son originarios.
Asimismo, dijo que también emitirán medidas de protección para otro joven en Uruapan que, a las horas del suceso, fue acusado de haber matado al alcalde, pues en redes sociales comenzaron a difundir imágenes e información falsa, lo que provocó que el adolescente estuviera en su casa sin salir por temor a represalias por parte de la población.
El homicidio de Carlos Manzo ocurrió la noche del 1 de noviembre, durante el décimo octavo Festival de Velas de Uruapan. Poco después de las 8:00 de la noche, un joven menor de edad que se hospedaba en un hotel frente a la plaza Morelos logró burlar la seguridad del alcalde, se aproximó a él y accionó el arma.
La semana pasada, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer que ya tenían identificado al menor que fue abatido en ese mismo momento; se trató de Víctor Manuel "N", originario de Paracho, que solo tenía 17 años de edad. Por lo anterior, comenzaron las amenazas en contra de la familia, a quienes los pobladores exigieron que salieran del municipio.
RPO