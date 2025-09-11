Brinda FGE capacitación a periodistas en materia de prevención, atención y erradicación de la extorsión

Durante el curso, se contó con la participación de Mario Bazán Miranda, director del área de Atención a Víctimas de Secuestro y Extorsión de la SSPC, quien reconoció la coordinación entre los tres niveles de gobierno para combatir este delito, destacando el trabajo que realiza la Fiscalía de Michoacán, a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), y subrayó la importancia de denunciar estas conductas a través del número único de atención: 089.

La charla fue impartida por Julio César Estrella Cuevas, director de Investigación del Delito de Extorsión de la UECS, quien abordó aspectos clave sobre este delito conforme al Código Penal del Estado de Michoacán, sus agravantes y modalidades, así como las diferencias con otros ilícitos como el fraude, las amenazas o el ejercicio indebido del propio derecho.

Además, ofreció recomendaciones sobre cómo actuar en caso de ser víctima de extorsión directa o indirecta, resaltando que en muchos casos, la extorsión vía telefónica es cometida desde centros penitenciarios. Así mismo, informó que en lo que va del año, esta Unidad especializada ha logrado la detención de 47 personas presuntamente responsables de este delito.