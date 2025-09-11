Brinda FGE capacitación a periodistas en materia de prevención, atención y erradicación de la extorsión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las acciones implementadas en la Estrategia Nacional Antiextorsión, y con el objetivo de fortalecer las capacidades informativas y preventivas con apoyo del gremio periodístico para hacerle frente a este delito, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) impartió el curso-taller titulado “Identificación y prevención de la extorsión”, dirigido a periodistas de toda la entidad.
La capacitación, impulsada en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue encabezada por el Fiscal General, Carlos Torres Piña, quien destacó la importancia de mantener espacios de formación y diálogo que permitan atender y prevenir este fenómeno, por lo que hizo un llamado a las y los comunicadores a informar a la ciudadanía sobre las recomendaciones emitidas por la institución en caso de ser víctimas de extorsión, reforzando así el papel clave que desempeñan en la difusión de medidas preventivas, así como la cultura de la denuncia.
Durante el curso, se contó con la participación de Mario Bazán Miranda, director del área de Atención a Víctimas de Secuestro y Extorsión de la SSPC, quien reconoció la coordinación entre los tres niveles de gobierno para combatir este delito, destacando el trabajo que realiza la Fiscalía de Michoacán, a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), y subrayó la importancia de denunciar estas conductas a través del número único de atención: 089.
La charla fue impartida por Julio César Estrella Cuevas, director de Investigación del Delito de Extorsión de la UECS, quien abordó aspectos clave sobre este delito conforme al Código Penal del Estado de Michoacán, sus agravantes y modalidades, así como las diferencias con otros ilícitos como el fraude, las amenazas o el ejercicio indebido del propio derecho.
Además, ofreció recomendaciones sobre cómo actuar en caso de ser víctima de extorsión directa o indirecta, resaltando que en muchos casos, la extorsión vía telefónica es cometida desde centros penitenciarios. Así mismo, informó que en lo que va del año, esta Unidad especializada ha logrado la detención de 47 personas presuntamente responsables de este delito.
Finalmente, se efectuó un ejercicio de preguntas y respuestas, donde las y los comunicadores expresaron sus inquietudes en materia de prevención, atención y erradicación de este fenómeno delictivo.
La capacitación se llevó a cabo de manera virtual, a través del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado.
mrh