Brinda apoyo Gobierno de Michoacán a afectados por accidente de pasajeros: Raúl Zepeda

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que desde los primeros minutos posteriores al accidente, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudió al sitio para brindar atención inmediata, realizar labores de rescate y coordinar el traslado de los heridos a distintos hospitales de la capital del estado.

Zepeda Villaseñor detalló que, al corte de las 9:45 horas, se registraron 20 personas lesionadas, las cuales ya habían sido canalizadas a nosocomios donde reciben atención médica especializada. Indicó además que el Gobierno del Estado estableció comunicación directa con los familiares de las personas afectadas para garantizarles acompañamiento, información precisa y todo el apoyo necesario durante este proceso.