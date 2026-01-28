Michoacán

Botón de pánico evita riesgo a pasajeros en camión de Uruapan

El incidente ocurrió sobre la avenida Tata Vasco, en Uruapan
El botón de pánico activó la respuesta inmediata del C5
Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La activación oportuna del botón de pánico conectado al C5 Uruapan permitió a elementos de la Guardia Civil intervenir de manera inmediata en una unidad de transporte público que circulaba sobre la avenida Tata Vasco, donde un hombre sospechoso podría poner en riesgo a los pasajeros.

De acuerdo con la información, la alerta fue enviada directamente al C5, lo que permitió coordinar la respuesta de seguridad y lograr la detención de un masculino que se encontraba bajo los influjos de sustancias ilícitas.

La acción preventiva permitió salvaguardar la integridad de las personas a bordo, así como asegurar al implicado, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal del caso.

El conductor de la unidad destacó que tanto las cámaras de videovigilancia como el botón de pánico sí funcionan, y señaló que estas herramientas representan un respaldo importante para la seguridad de transportistas y usuarios del servicio público.

RPO

