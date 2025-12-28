Bosques se fortalecieron con 360 mil semillas dispersadas vía dron en reforestación 2025: Cofom

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán, a través de la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom), implementó durante 2025 el uso de drones para la dispersión aérea de semillas, logrando un total de 360 mil unidades, lo que superó la meta inicial de 200 mil semillas.

Con el objetivo de fortalecer los trabajos de reforestación tradicional se llevaron a cabo dispersiones en 16 municipios del estado: Aquila, Churumuco, Contepec, Erongarícuaro, Hidalgo, Morelia, Pajacuarán, Paracho, Peribán, Quiroga, Turicato, Tzintzuntzan, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zinapécuaro.