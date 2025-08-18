Bomberos: entre el olvido y el salvar vidas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con equipos que tienen más de 15 años de uso y poniendo sus propios recursos para operar, Bomberos Voluntarios y Asesoría Profesional de Emergencias (BVAPE) llega a agosto con ganas de trabajar y honrar en alto la labor que muchos consideran poco profesional y que han dejado de ayudar, pese a que en una emergencia son ellos los primeros en poner en riesgo su vida para salvar otras.

El próximo 22 de agosto es el Día del Bombero, pero para el comandante e integrante de la organización civil, Juan Manuel Guerrero, debería instituirse todo el mes, toda vez que los bomberos son reconocidos, aplaudidos y admirados, pese a que las instituciones del sistema gubernamental y parte de la sociedad los hace a un lado.

En entrevista para MIMORELIA.COM, lamentó que en Michoacán ser bombero signifique un salario bajo y contar con equipo obsoleto que es donado de otros lados como Estados Unidos o países de Europa, pero cuando hay una emergencia, son a los primeros que llaman para su atención.

"Llegamos con la esperanza de seguir haciendo lo que nos gusta, tocando puertas, capacitando para formar a más bomberos, porque hoy en día se pierden valores. Simplemente el ayudar pierde valor por el prójimo; tenemos una crisis a nivel mundial de pérdida de valores", dijo.

Los salarios, comentó, son bajos; indicó que si un bombero es de contrato llega a ganar hasta 4 mil 500 pesos, si está en alguna institución de gobierno incrementa a 5 mil 500 pesos, pero si es del interior del estado baja hasta 2 mil 800 a 2 mil 500 pesos.