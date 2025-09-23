Bomberos de Pátzcuaro combaten incendio de tractocamión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio de tractocamión ocurrió durante la mañana de este martes a la orilla de la carretera Pátzcuaro-Morelia, siniestro que fue combatido por elementos de Bomberos y Protección Civil Municipal.

Según fuentes allegadas al tema, unos sujetos intencionalmente le prendieron lumbre a la referida unidad.