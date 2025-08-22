Bomberos arriesgan su vida por proteger a la población: Padre Arturo Cisneros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la bendición de Dios, los cuerpos de Bomberos de Michoacán conmemoraron su día, donde agradecieron por el apoyo dado para brindar los servicios, además de recordar a aquellos que han perdido la vida en el servicio.

El padre Arturo Cisneros, de la Parroquia de Guadalupe, les pidió encomendarse a Dios para que su servicio sea humanista y espiritual, porque regresar a la estación y con sus familias es fundamental al salvar vidas.

“Señor, me ofrezco a ti, cuídanos, tú sabes los riesgos que tenemos al prestar nuestro servicio. Déjanos llegar con bien con nuestras familias y dar el auxilio que se requiera”, destacó, al precisar que el hombre es creado para alabar, servir y reverenciar al Señor Jesucristo, pero el amor está conectado con el amor al pueblo y es donde los bomberos pueden y deben apegarse.

En el Templo Cristo Rey, los rescatistas llegaron con sus familias a recibir la bendición y agradecer por el apoyo otorgado en el servicio. Los más pequeños de las familias vestidos de bomberos, mientras que los adultos con el uniforme de gala, poniendo en alto el oficio más importante del mundo, donde los héroes sin capa dan la vida por proteger a los demás.

El 22 de agosto es el Día del Bombero, resaltó monseñor, al comentar que el gusto por servir y ayudar por parte de los cuerpos es único.

Al inicio de la eucaristía se recordó a aquellos que perdieron la vida en activo, mientras atendían alguna emergencia. Eugenio Villanueva, José Manuel Burgos, Roberto Serrato, Leopoldo Espinoza, Roberto Guzmán, Ricardo López, José Luis Bravo, Arturo Saucedo, Noé Correa, Guillermo Villalobos, José Agustín Guerrero, Jorge Pureco, José Trinidad Arciga, Francisco Alejandro García, Juan Adolfo Lara, Rafael Pineda, entre otros, fueron recordados por amigos, compañeros y familiares este día.