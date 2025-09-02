Bois se mantendrán en la región de Tierra Caliente, aclara Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, aseguró que en la región de Tierra Caliente no se ha retirado ninguna Base de Operaciones Interinstitucionales (Bois), esto ante los supuestos reportes de que en algunas comunidades ya no se encontraba dicha estrategia.

En entrevista para medios de comunicación, el funcionario estatal sostuvo que solamente se han hecho cambios de personal o elementos en algunas bases de operaciones interinstitucionales, pero continuarán todas.