Michoacán

Bois se mantendrán en la región de Tierra Caliente, aclara Segob

El secretario Raúl Zepeda Villaseñor aseguró que hay trabajo coordinado con las autoridades militares para atender el tema de desplazamiento de las familias
ARCHIVO
Josimar Lara
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, aseguró que en la región de Tierra Caliente no se ha retirado ninguna Base de Operaciones Interinstitucionales (Bois), esto ante los supuestos reportes de que en algunas comunidades ya no se encontraba dicha estrategia.

En entrevista para medios de comunicación, el funcionario estatal sostuvo que solamente se han hecho cambios de personal o elementos en algunas bases de operaciones interinstitucionales, pero continuarán todas.

Indicó que se mantiene la mesa de trabajo entre la Secretaría de Gobierno y las autoridades militares para atender el tema de desplazamiento.

Admitió que ha habido reportes de que en algunas localidades ciertas familias han migrado de una población a otra por cuestiones de seguridad, pero —dijo— por ello se atiende y contiene, para que ya no suceda en la región de Tierra Caliente.

RPO

Tierra Caliente
bois

