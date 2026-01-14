Bodas gratis en Erongarícuaro este San Valentín: tradicionales e igualitarias

Erongarícuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 14 de febrero, el Registro Civil de Erongarícuaro celebrará bodas completamente gratuitas, como parte de una iniciativa del Ayuntamiento que busca facilitar el acceso al matrimonio civil para todas las parejas del municipio.
Esta campaña está dirigida tanto a parejas que deseen contraer matrimonio en forma tradicional como a aquellas interesadas en uniones igualitarias, promoviendo así la inclusión y el derecho a la identidad legal.
El evento se enmarca en las celebraciones del Día del Amor y la Amistad y busca generar un entorno festivo y de unión social entre los habitantes de Erongarícuaro. Las ceremonias se llevarán a cabo en la Oficialía del Registro Civil.
Para mayores informes, las personas interesadas pueden acudir directamente a las oficinas ubicadas sobre la calle María Luisa Martínez, a la altura de la Supervisión Escolar y las oficinas de Rentas.
SHA