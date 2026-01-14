Bodas gratis en Erongarícuaro este San Valentín: tradicionales e igualitarias

Erongarícuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 14 de febrero, el Registro Civil de Erongarícuaro celebrará bodas completamente gratuitas, como parte de una iniciativa del Ayuntamiento que busca facilitar el acceso al matrimonio civil para todas las parejas del municipio.

Esta campaña está dirigida tanto a parejas que deseen contraer matrimonio en forma tradicional como a aquellas interesadas en uniones igualitarias, promoviendo así la inclusión y el derecho a la identidad legal.