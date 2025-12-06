BMW queda incrustado en fachada de “King Pollo” en La Piedad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un fuerte estruendo despertó a los vecinos del boulevard Adolfo López Mateos de La Piedad minutos antes del amanecer de este sábado, luego de que un vehículo BMW 323, terminara estrellado contra la fachada del negocio “King Pollo”.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto en que el vehículo perdió el control y se incrustó en la cortina metálica del establecimiento, ubicado casi en la esquina con la calle Aldama, a unos metros de la glorieta de Hidalgo y de la Fiscalía Regional.