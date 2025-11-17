Bloqueos en Michoacán, derivados de un operativo en Salvador Escalante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de un operativo de seguridad en la comunidad de La Cantera, municipio de Salvador Escalante, fueron abatidos dos presuntos delincuentes, lo que provocó una reacción violenta en diversos puntos del estado, incluyendo la quema de vehículos y bloqueos carreteros.

Según información preliminar de RED113, el despliegue fue realizado por Fuerzas Federales y Estatales en busca de un objetivo criminal identificado como “El Camaleón”, lo que habría detonado el enfrentamiento armado.

También se informó que no hay paso en la carretera que conecta Salvador Escalante con Morelia y Quiroga, especialmente a la altura de la comunidad de El Correo, donde los accesos fueron bloqueados por civiles armados.