Bloqueos carreteros cimbran industria cárnica de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los bloqueos carreteros registrados en los últimos días han provocado afectaciones directas a la industria ganadera y cárnica de Michoacán, con retrasos en el traslado de ganado y un creciente riesgo económico para productores y empresas, ante la imposibilidad de movilizar animales hacia centros de acopio y procesamiento.

La región del Bajío michoacano, que recibe en promedio nueve mil cabezas de ganado por semana —alrededor de mil 300 por día—, enfrenta serias dificultades para mantener el flujo habitual de animales provenientes de entidades como Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Este corredor es uno de los más activos en el movimiento pecuario del sureste hacia la industria cárnica local.

Hasta el momento, se tiene registro de que 184 ganaderos dejaron de vender su ganado a la empresa Su Karen debido a la situación generada por los bloqueos. Cada productor trabaja, en promedio, con siete cabezas por operación diaria, lo que representa una pérdida aproximada de 162 mil pesos por ganadero.