Bloqueos carreteros cimbran industria cárnica de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los bloqueos carreteros registrados en los últimos días han provocado afectaciones directas a la industria ganadera y cárnica de Michoacán, con retrasos en el traslado de ganado y un creciente riesgo económico para productores y empresas, ante la imposibilidad de movilizar animales hacia centros de acopio y procesamiento.
La región del Bajío michoacano, que recibe en promedio nueve mil cabezas de ganado por semana —alrededor de mil 300 por día—, enfrenta serias dificultades para mantener el flujo habitual de animales provenientes de entidades como Jalisco, Michoacán y Guerrero.
Este corredor es uno de los más activos en el movimiento pecuario del sureste hacia la industria cárnica local.
Hasta el momento, se tiene registro de que 184 ganaderos dejaron de vender su ganado a la empresa Su Karen debido a la situación generada por los bloqueos. Cada productor trabaja, en promedio, con siete cabezas por operación diaria, lo que representa una pérdida aproximada de 162 mil pesos por ganadero.
La interrupción del tránsito ya comienza a comprometer la cadena de suministro, pues la falta de movilidad afecta tanto la venta directa como la continuidad de los procesos de engorda y distribución.
Se estima que alrededor de 100 mil cabezas de ganado se encuentran actualmente en riesgo, debido a la falta de transporte en las rutas carreteras afectadas. Esta acumulación de animales sin traslado genera un aumento significativo en los costos de manejo, alimentación y mantenimiento.
La empresa Su Karen confirmó que enfrenta afectaciones económicas en el acopio y manejo del ganado destinado a la producción de carne y derivados. La obstrucción de rutas impide la llegada oportuna de animales y altera los tiempos establecidos para el procesamiento.
