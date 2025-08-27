Michoacán

Bloqueo en tramo Carapan-Zamora afecta tránsito vial

El bloqueo lo encabeza el Consejo Supremo Indígena de Michoacán
Autoridades piden extremar precauciones y atender indicaciones viales
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de su Centro en Michoacán, reportó un bloqueo vehicular sobre la carretera federal Morelia-Guadalajara, específicamente en el kilómetro 113+500 del tramo que conecta T. Carapan con Zamora.

La interrupción en la vialidad es causada por miembros del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), quienes mantienen cerrada la circulación en ambos sentidos como medida de protesta.

La SICT recomienda tomar previsiones, seguir las indicaciones viales y conducir con precaución mientras se mantenga la situación.

Se recomienda a la población buscar rutas alternas y mantenerse al tanto de la información que emitan las autoridades federales y estatales para evitar contratiempos.

