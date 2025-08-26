Bloqueo en carretera Morelia-Guadalajara por Consejo Supremo Indígena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Michoacán reporta un bloqueo carretero en la autopista Morelia-Guadalajara, específicamente en el tramo que va de Carapan a Zamora, a la altura del kilómetro 113+500.
El paso se encuentra cerrado debido a una manifestación del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), organización que ha realizado acciones similares en años recientes para visibilizar demandas relacionadas con autonomía, recursos públicos y respeto a los usos y costumbres de las comunidades originarias.
La información fue difundida por el Centro SICT Michoacán, que hizo un llamado a la ciudadanía a tomar previsiones. "Se recomienda atender las indicaciones viales, respetar los límites de velocidad y manejar con precaución", se lee en el aviso difundido.
Hasta el momento, no se ha informado sobre la duración estimada del bloqueo ni sobre algún acuerdo con las autoridades estatales o federales.
RPO