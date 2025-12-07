Bloqueo con tráiler incendiado en Chilchota, tras enfrentamiento en Zamora; hay dos abatidos: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este domingo se registró el incendio de un tractocamión sobre la carretera Carapan–Uruapan, a la altura del municipio de Chilchota, lo que provocó el cierre total de la vialidad.

En rueda de prensa, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que el hecho está relacionado con un enfrentamiento entre fuerzas federales y civiles armados en la región de Zamora.

"Sí, hubo un enfrentamiento entre Fuerzas Federales, Guardia Nacional, Sedena, con gente armada, donde hubo dos abatidos y dos lesionados, uno de ellos de origen guatemalteco, y en base a este enfrentamiento es que hubo la reacción por parte de la delincuencia organizada, como en ocasiones lo hacen, que bloquean o incendian vehículos", explicó Torres Piña.

Según detalló, como respuesta a dicho operativo, se registró la quema de un camión que transportaba madera sobre dicha vialidad.