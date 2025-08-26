Bloquean caseta en Zinapécuaro para exigir aparición de José García, desaparecido en Araró

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta mañana se registró el bloqueo de la caseta de cobro de Zinapécuaro, ubicada en el kilómetro 202 de la autopista México-Guadalajara, por parte de habitantes de la comunidad de Araró, quienes exigen la aparición con vida de José García Hernández.

De acuerdo con información de RED 113, José García, de 30 años de edad, fue visto por última vez el pasado 19 de agosto en la localidad de Araró, en el municipio de Zinapécuaro, Michoacán.

Primeros reportes señalan que habría sido privado de la libertad por sujetos armados que irrumpieron en la zona, presuntamente en medio de enfrentamientos con células rivales del crimen organizado.