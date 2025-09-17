Bloquean carretera en Peribán por desaparición de jóvenes en Apupátaro

Peribán, Michoacán (MiMorelia.com).- El eco de la desesperación volvió a sentirse este 17 de septiembre en Peribán, donde familiares de jóvenes desaparecidos en la comunidad de Apupátaro instalaron un bloqueo carretero para exigir su aparición.
De acuerdo con la agencia RED113, desde primeras horas del día, los manifestantes cerraron el paso adelante de la comunidad de San Francisco Peribán y advirtieron que también podrían tomar el puente de Tocumbo, con la intención de extender la protesta hasta la desviación Uruapan-Paracho.
“Este bloqueo va a ser hasta que aparezcan los jóvenes o nos den información”, expresaron a medios locales, al denunciar que desde hace siete días no saben nada del paradero de sus hijos.
Los padres aseguran sentirse abandonados por las autoridades: “Ninguna autoridad ha hecho su labor ni nos han dado nada de información sobre el paradero”, señalaron con frustración.
La protesta se mantiene con el objetivo de visibilizar la ausencia de los jóvenes, trabajadores de la región, cuyo rastro se perdió hace una semana. Para las familias, cada minuto sin respuestas es una carga de dolor que golpea su fe en la justicia.
Este nuevo bloqueo se suma a la serie de manifestaciones que han marcado la crisis de desapariciones en Michoacán y en el país, recordando que detrás de cada cifra hay familias que luchan por la verdad, la justicia y la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos.
mrh