Bloquean carretera en Peribán por desaparición de jóvenes en Apupátaro

Peribán, Michoacán (MiMorelia.com).- El eco de la desesperación volvió a sentirse este 17 de septiembre en Peribán, donde familiares de jóvenes desaparecidos en la comunidad de Apupátaro instalaron un bloqueo carretero para exigir su aparición.

De acuerdo con la agencia RED113, desde primeras horas del día, los manifestantes cerraron el paso adelante de la comunidad de San Francisco Peribán y advirtieron que también podrían tomar el puente de Tocumbo, con la intención de extender la protesta hasta la desviación Uruapan-Paracho.

“Este bloqueo va a ser hasta que aparezcan los jóvenes o nos den información”, expresaron a medios locales, al denunciar que desde hace siete días no saben nada del paradero de sus hijos.