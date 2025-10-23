Bloquean al menos cuatro puntos carreteros en zona de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Continúan los bloqueos carreteros en la región de Uruapan, Michoacán, específicamente en vialidades estratégicas donde se transportan productos agrícolas como aguacate y limón. De acuerdo con información difundida por el C5 Michoacán en redes sociales, se reportan al menos cuatro cierres viales.

La información fue publicada por la dependencia estatal a través de su cuenta oficial de Facebook, donde se detallan los siguientes puntos afectados:

Carretera Uruapan - Los Reyes, a la altura de Santa Ana Zirosto. Carretera Uruapan - Los Reyes, a la altura de San Francisco Peribán. Carretera Uruapan - Los Reyes, a la altura de Pakicho (La astilladora). Carretera Carupo - Pomacuarán, a la altura de la comunidad de San Felipe de los Herreros.

Aunque no se ha emitido un comunicado oficial por parte de los manifestantes, de manera extraoficial se señala que productores aguacateros estarían detrás de estos cierres, en protesta por la caída en el precio del aguacate y el encarecimiento de otros insumos agrícolas, como el limón.