Bloqueadas a la exportación, 2 mil huertas de aguacate en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán, 2 mil huertas de aguacate continúan bloqueadas a la exportación por irregularidades detectadas por el Guardián Forestal, afirmó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Secma) Alejandro Méndez López.

Este martes en rueda de prensa, el funcionario comentó que también hay mil predios denunciados, aunque por el contrario hay 37 empaques con visto bueno y que representan el 90 por ciento de la exportación del "oro verde" a Estados Unidos.

Además, explicó que son 240 mil cortes verificados y que al menos tres "retailers" o minoristas ocupan el sistema del Guardián Forestal, para verificar que el fruto no provenga de una huerta deforestada o con cambio de uso de suelo.