Bloqueadas a la exportación, 2 mil huertas de aguacate en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán, 2 mil huertas de aguacate continúan bloqueadas a la exportación por irregularidades detectadas por el Guardián Forestal, afirmó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Secma) Alejandro Méndez López.
Este martes en rueda de prensa, el funcionario comentó que también hay mil predios denunciados, aunque por el contrario hay 37 empaques con visto bueno y que representan el 90 por ciento de la exportación del "oro verde" a Estados Unidos.
Además, explicó que son 240 mil cortes verificados y que al menos tres "retailers" o minoristas ocupan el sistema del Guardián Forestal, para verificar que el fruto no provenga de una huerta deforestada o con cambio de uso de suelo.
Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla apuntó que una vez que ya detectaron las irregularidades, en abril de este año iniciará la etapa de la certificación de huertas, aunque apuntó que con dichos trabajos tienen el control total de las seis millones de hectáreas en el estado.
"Viene otra etapa que seguramente iniciará a operar en abril que es certificar las huertas, ahorita solo tenemos el aviso de alerta de violación de uso de suelo, incendio forestal provocado, deforestación que impide la compra del empaque a esa huerta que violó la ley ambiental".
Por último, dijo que en la reciente reunión con la secretaria de Medio Ambiente a nivel federal, Alicia Bárcena, dialogaron sobre el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) que está próximo a negociarse y pese a las quejas vigentes en contra del aguacate michoacano, con estos avances entrarán firmes en la negociación de la agro exportación.
