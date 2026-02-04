Bloque Progresista en el Congreso, aliado de la transformación de Michoacán: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó que existe una coordinación permanente con las y los legisladores de las fracciones parlamentarias de Morena, PVEM, PT y PRD, así como con la representación parlamentaria, con quienes dijo se ha logrado consolidar un trabajo conjunto orientado al desarrollo del estado.

En entrevista, el encargado de la política interna señaló que el diálogo institucional ha permitido construir coincidencias y avanzar en una agenda común, siempre bajo un esquema de respeto a la división de poderes y a las atribuciones propias del Congreso.

Subrayó que la relación con las y los diputados se mantiene en términos de colaboración y apertura, reconociendo la pluralidad de posturas, pero privilegiando los acuerdos que beneficien a la población michoacana.

“Siempre en el marco del respeto a las atribuciones y la labor de las y los legisladores, aun con sus diferencias, se han sumado a buscar coincidencias y a trabajar de manera conjunta con el Poder Ejecutivo”, expresó.

Zepeda Villaseñor agregó que esta coordinación permitirá continuar avanzando en reformas y adecuaciones legales necesarias para fortalecer las políticas públicas y dar continuidad a la ruta de transformación de Michoacán, mediante un esfuerzo compartido entre poderes.

rmr