Blindan zonas bancarias en Michoacán; Guardia Civil despliega operativo contra robos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la finalidad de garantizar la integridad física de los cuentahabientes y prevenir el delito de robo o asalto a transeúnte, este jueves en Morelia se inició un operativo preventivo y de reacción inmediata por parte de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el cual se extenderá en las zonas bancarias del territorio estatal.

Los elementos policiales realizan tareas principalmente de vigilancia y proximidad social para dar certeza a las personas que acudan a instituciones financieras a realizar retiros o depósitos en esta temporada decembrina, donde anualmente incrementa la afluencia, principalmente por el pago del aguinaldo.