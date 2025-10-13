Michoacán

Blindan carreteras entre Michoacán y Guanajuato con módulos de inspección y cámaras

La estrategia incluye filtros móviles, revisión de vehículos y videovigilancia en Zinapécuaro, Cuitzeo y Álvaro Obregón
Blindan carreteras entre Michoacán y Guanajuato con módulos de inspección y cámaras
FB/ Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en las carreteras que conectan a Michoacán con el estado de Guanajuato, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que reforzó la estrategia operativa en los municipios de Zinapécuaro, Cuitzeo y Álvaro Obregón.

La medida tiene como objetivo garantizar el libre tránsito en tramos estratégicos mediante el despliegue de elementos policiales, unidades móviles y puntos de revisión itinerantes.

Además, se instalaron módulos de inspección para la revisión de antecedentes legales y vehiculares, y se activó el monitoreo permanente a través de cámaras de videovigilancia del C5i Michoacán.

No bajamos la guardia”, expresó la dependencia estatal en sus redes sociales.

Estas acciones se suman a los esfuerzos coordinados entre niveles de gobierno para reducir riesgos delictivos en rutas carreteras de alta circulación, especialmente en zonas colindantes con otras entidades.

SHA

Secretaría de Seguridad Pública
Guanajuato
operativos SSP

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com