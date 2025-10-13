Blindan carreteras entre Michoacán y Guanajuato con módulos de inspección y cámaras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en las carreteras que conectan a Michoacán con el estado de Guanajuato, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que reforzó la estrategia operativa en los municipios de Zinapécuaro, Cuitzeo y Álvaro Obregón.

La medida tiene como objetivo garantizar el libre tránsito en tramos estratégicos mediante el despliegue de elementos policiales, unidades móviles y puntos de revisión itinerantes.

Además, se instalaron módulos de inspección para la revisión de antecedentes legales y vehiculares, y se activó el monitoreo permanente a través de cámaras de videovigilancia del C5i Michoacán.

“No bajamos la guardia”, expresó la dependencia estatal en sus redes sociales.